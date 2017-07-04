Упростят продажу госактивов: Кабмин одобрил законопроект о приватизации

Кабинет министров Украины на заседании во вторник одобрил и направил на рассмотрение Национального совета реформ при президенте новый законопроект о приватизации, предусматривающий значительное упрощение процедуры продажи государственных активов.

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«Перед внесением в парламент мы рассмотрим законопроект на Нацсовете реформ. Нужно также плотно сотрудничать с профильным комитетом парламента», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Дмитрий Парфененко, представляя законопроект, отметил, что его принятие позволит обеспечить современный и качественный процесс приватизации.

«В последний раз законодательство о приватизации менялось 10 лет назад. При всем уважении к законодателям, процесс приватизации нужно адаптировать к современным условиям», - сказал Парфененко.

По его словам, законопроект предусматривает регулирование приватизации одним законом (сейчас - 7 законов), согласно которому будет лишь два типа объектов приватизации (вместо 5) - крупные и малые. Вместо пяти процедур приватизации предлагается оставить две - аукцион и выкуп. Крупные объекты приватизации будут продаваться исключительно при участии авторитетных советников, а малые - через электронную площадку Prozorro. При этом оспаривание приватизации будет возможно в течение 3 лет после ее проведения исключительно в международных арбитражах. Кроме того, на приватизируемые объекты будет накладываться мораторий на банкротство. Условия приватизации будут утверждаться Кабинетом министров и могут предусматривать аукцион с условиями, аукцион без условий. В случае отсутствия покупателя будет возможность снижения цены на объект на 25%-50%. Также приватизация будет возможна и посредством изучения ценовых предложений.

«Мы хотим значительно упростить процесс продажи активов - консолидировать законодательство в сфере приватизации. Отказаться от большого количества групп объектов приватизации и существенно уменьшить время на подготовку объекта к приватизации», - отметил глава Минэкономразвития Степан Кубив.

При этом в случае с продажей крупных госактивов советники по приватизации будут изучать спрос, общаться с потенциальными покупателями и предлагать стартовую цену. В то же время, в случае с объектами малой приватизации аукцион будет происходить в три этапа с повышением ставок, а стартовая цена будет равняться чистой стоимости активов (балансовая стоимость активов минус обязательства), либо 1 грн, если чистая стоимость является отрицательной.

«В 99% случаев в процессе приватизации государственные активы теряют свою рыночную ценность, а не развиваются. При этом бюджет ежегодно тратит колоссальные средства на поддержание жизнедеятельности этих активов. Мы предлагаем уже работающий механизм электронной системы "Prozorro.Продажи", который позволит просто и эффективно продавать объекты малой приватизации и возвращать средства в государственный бюджет, чтобы их можно было использовать для других, в том числе социальных потребностей», - отметил замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов.

Как сообщал УНИАН, в текущем году Украина в рамках приватизационной кампании планирует продать порядка 100 предприятий. На финальной стадии находится разработка законопроекта, который усовершенствует процесс приватизации - упростит квалификацию активов и определит порядок формирования перечня объектов на приватизацию.

Согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году Фонд госимущества должен был направить в бюджет 17,1 млрд грн. Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн не подал заявку ни один инвестор. В 2017 году объем средств от приватизации также должен составить не менее 17 млрд грн.

Согласно письму Международному валютному фонду о намерениях украинского руководства, Украина намерена принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года. Кроме того, правительство намерено инициировать приватизацию «Турбоатома», «Центрэнерго» и «Укрспирта» к концу сентября 2017 года, а также ряда облэнерго. В письме отмечается, что для приватизации «Укрспирта» необходимо утверждение законодательных изменений.