Оставить 15 особо важных предприятий: в Украине хотят продать 893 госкомпании

Кабинет министров Украины намерен оставить в государственной собственности 15 особо важных предприятий, а также 363 объекта госсобственности, которые обеспечивают выполнение государством своих функций, выставив на продажу при этом 893 госактива.

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Соответствующие нормы содержатся в утвержденном Кабинетом министров на заседании во вторник стратегическом видении управления государственными предприятиями.

«Наши государственные предприятия являются неисчерпаемым источником фискальных рисков. Финансовые проблемы государственных предприятий в конце концов становятся проблемами бюджета и высасывают средства, которые могли бы быть использованы на более важные вещи, чем спасение хронически неприбыльного бизнеса. Именно поэтому нам необходимо радикально сократить количество государственных предприятий, а часть передать в концессию», - отметил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Согласно документу, в государственной собственности должны остаться 15 особо важных государственных и 363 объекта, обеспечивающих выполнение государством своих функций. Это компании, которые являются государственными естественными монополиями ("Нафтогаз Украины», "Укрзализныця" и другие) или же выполняют общественно важные функции в оборонной сфере, сфере здравоохранения, стандартизации и метрологии, социальной политике, тем самым предоставляя государству инструменты для выполнения своих функций.

В то же время 359 объектов государственной собственности планируется передать в концессию (право временного использования частными субъектами хозяйствования), что позволит значительно увеличить общий экономический эффект от их деятельности. К таким объектам относятся аэропорты, лесные хозяйства, автомобильные дороги и др.

Также документ определяет перечень предприятий, над которыми временно отсутствует контроль или отсутствует возможность осуществлять государством право собственности. Эти предприятия находятся на территории временно оккупированных территорий и на территории ОРДЛО. Правительство сможет принять решение относительно этих предприятий после восстановления контроля над ними.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 4 июля одобрил и направил на рассмотрение Национального совета реформ при президенте новый законопроект о приватизации, предусматривающий значительное упрощение процедуры продажи государственных активов.

Законопроект предусматривает регулирование приватизации одним законом (сейчас - 7 законов), согласно которому будет лишь два типа объектов приватизации (вместо 5) - крупные и малые. Вместо пяти процедур приватизации предлагается оставить две - аукцион и выкуп. Крупные объекты приватизации будут продаваться исключительно при участии авторитетных советников, а малые - через электронную площадку Prozorro. При этом оспаривание приватизации будет возможно в течение 3 лет после ее проведения. Кроме того, на приватизируемые объекты будет накладываться мораторий на банкротство. Условия приватизации будут утверждаться Кабинетом министров и могут предусматривать аукцион с условиями и аукцион без условий. В случае отсутствия покупателя будет возможность снижения цены на объект на 25-50%. Также приватизация будет возможна и посредством изучения ценовых предложений.