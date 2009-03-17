В Украине скоро останется одна-две фондовые биржи - участник рынка

Количество организаторов торговли на украинском фондовом рынке сократится в ближайшие годы с порядка 10 существующих сегодня до одной-двух бирж, на которых, в основном, и будут торговать украинскими ценными бумагами.

Об этом УНИАН сообщил председатель правления ЗАО «Фондовая компания «Автоальянс-инвест» Дмитрий ТАРАНЕНКО.

«Если ранее традиционно львиная доля торгов на украинском фондовом рынке происходила на бирже ПФТС, то теперь конкурентная борьба между отечественными фондовыми биржами обостряется, что должно позитивно сказаться на рынке», – отметил он.

По словам Д.ТАРАНЕНКО, активность отечественных фондовых бирж обусловлена также требованиями украинского законодательства. В частности, Закон «О ценных бумагах и фондовом рынке» предусматривает наличие на рынке с 12 апреля 2009 года единой саморегулируемой организации (СРО) по каждому профессиональному виду деятельности. "В частности, именно украинские фондовые биржи инициируют теперь создание СРО, объединяющей торговцев ценными бумагами", - отметил Д.ТАРАНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 марта на общем собрании членов трех СРО - ОАО «Киевская международная фондовая биржа», ЗАО «Украинская фондовая биржа» и ассоциации «Региональный фондовый союз» было принято решение о консолидации в одно СРО. Консолидацию было решено провести на базе «Регионального фондового союза». При этом название союза будет изменено на «Украинские фондовые торговцы».