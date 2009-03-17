На рынке M&A в 2009 г. будут превалировать средние компании

На рынке слияний и поглощений (M&A) в 2009 году будут преобладать средние по величине компании.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН отчете аналитической группы M&A-Intelligence журнала "Слияния и поглощения".

"Стоит ожидать увеличения M&A-активности в среднем сегменте. Он, как ни парадоксально, оказывается в лучшем положении. Сделки в нем гораздо дешевле, и компании в долгосрочной перспективе аккуратнее, нежели крупные компании, подходили к своей заемной политике, ликвидности и оценке рисков в целом", - отмечается в отчете.

В то же время, по их мнению, именно в среднем сегменте возможен рост рейдерских захватов, поскольку из-за банковского кризиса предприятия потеряли доступ к кредитам и испытывают дефицит оборотных средств. «Акцент на рынке готового бизнеса смещается в сегмент транзакций с неконтрольными долями активов. Заметен его количественный прирост", - говорится в отчете.

В целом, эксперты аналитической группы M&A-Intelligence прогнозируют, что в 2009 году государство будет вынуждено замещать частный капитал в сегменте M&A, в венчурных и санационных сделках. Они также прогнозируют рост последних, как минимум, в ближайшие три-четыре месяца.

"Никуда не денутся продажи «проблемных активов» по цене ниже рыночной. Проявится тренд скупки активов, не запланированных бизнес-стратегиями компаний. Но сейчас рынок диктует необходимость более внятного ценового отношения украинских собственников к своим бизнесам", - отмечается в отчете.