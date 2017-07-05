Минфин одолжил на внутреннем рынке более 240 миллионов гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 240,599 млн грн.

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Как сообщается на сайте министерства, в том числе 146,120 млн грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 3 года со средневзвешенной доходностью 14,54% годовых, еще 94,479 млн грн – облигаций сроком 6 месяцев с доходностью 13,85% годовых.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов планирует в третьем квартале провести 13 аукционов по размещению ОВГЗ, в том числе 1 аукцион с размещением валютных бумаг сроком обращения 3 года 25 июля.

По состоянию на 4 июля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 675,533 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 371,007 млрд грн, или 55% их общего объема.