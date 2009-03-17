Премьер: приватизировать "Турбоатом" нет необходимости"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ОАО «Турбоатом» на сегодняшний день приватизировать нет необходимости, а также нет причин для смены его руководства, поскольку предприятие работает успешно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на брифинге в Харькове.

«После того, как сегодня изучила все показатели работы «Турбоатома»…, я думаю, что такое успешное государственное предприятие нет никакой необходимости приватизировать. Кроме того, нет необходимости менять там генерального директора», – заявила глава правительства.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что предприятие демонстрирует высококачественную работу, поэтому она как премьер-министр будет поддерживать это предприятие как государственное.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил на совещании, посвященном совершенствованию государственной политики в сфере защиты прав собственности, что в последнее время отчуждение государственного имущества происходит при прямом участии государственных учреждений. Среди предприятий, над которыми сегодня нависла угроза отчуждения государственного имущества, В.ЮЩЕНКО назвал, в частности, предприятия, которые находятся в управлении Министерства промышленной политики, в частности “Турбоатом”. “Шайка работает, начиная с правительства, начиная с Министерства промполитики, где осуществляются управление предприятиями”, – отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины также обратил внимание исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины на необходимость противодействия отчуждению госимущества, разработки прозрачных правил приватизации госпредприятий.

17 февраля В.ЮЩЕНКО в своем выступлении на расширенном совещании по вопросам развития атомной энергетики также отдельно остановился на ситуации с «Турбоатомом».

«Для меня является неприемлемым желание правительства приватизировать это предприятие. Убежден, что это большая ошибка», – сказал он.

5 марта т..г. представитель миноритария ОАО «Турбоатом» (Харьков) – КУА «Svarog Asset Management» Анна КОРОТКАЯ заявила о нелегитимности назначения нынешних органов управления общества и сообщила, что миноритарий требует от руководства страны скорейшей отставки Виктора СУББОТИНА с должности генерального директора предприятия.

В частности, представитель компании отметила, что Svarog Asset Management считает незаконными назначение В.СУББОТИНА на должность и.о. гендиректора ОАО и смену состава наблюдательного совета согласно с решениями ФГИ в апреле-июле 2007 года, поскольку данные решения не принимались на общем собрании акционеров компании, которое является высшим органом управления общества.

«В первом и втором случае общее собрание акционеров не решало вопрос избрания исполнительных органов и не решало вопрос увольнения членов наблюдательного совета и назначения новых членов этого органа», – отметила А.КОРОТКАЯ.

В тот же день «Турбоатом» выступил с опровержением обвинения миноритариев в нелегитимности назначения действующего менеджмента.

Зместитель генерального директора по экономике и финансам Алексей ЧЕРКАССКИЙ сообщил, что смена генерального директора предприятия в апреле 2007 года, как и последующая смена персонального состава представителей ФГИ в набсовете общества, произошли на законных основаниях. При этом он указал, что Фонд госимущества вправе менять своих представителей в наблюдательном органе общества без объяснения причины.

«Это была квота Фонда госимущества. Фонд назначает их по отдельному представлению и имеет право в любой момент их менять без объяснения причины», – отметил А.ЧЕРКАССКИЙ.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» создано в 1934 году и является одним из крупнейших в мире производителей энергетического оборудования. Предприятие специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумуляторных электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

75,22% акций ОАО «Турбоатом» переданы в управление государственного концерна «Укратомпром».

«Сварог Эссет Мэнеджмент», которую связывают с Energy Standard Group российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, владеет 15% ОАО «Турбоатом». Еще около 1% акций принадлежит ОАО «Мегабанк».

В 2008 году ОАО «Турбоатом» увеличил чистую прибыль в 4,1 раза,по сравнению с 2007 годом, - до 145,383 млн. грн.