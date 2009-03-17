Фондовые рынки Европы закрылись снижением на 0,18-1,4%

Фондовые рынки Европы во вторник, 17 марта, закрылись снижением на 0,18-1,4% на фоне фиксации прибыли от недавних ралли, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Единственное ключевое обстоятельство, преобладавшее сегодня на рынках, - это фиксация прибыли", - сказал специалист по анализу рынка из компании CMC Markets Джеймс Хьюз. Среди корпоративных новостей, повлиявших на ход торгов во вторник - заявление одного из мировых лидеров в области мобильных коммуникационных технологий, финской компании Nokia, о намерении сократить 1,7 тысячи рабочих мест по всему миру. Кроме того, во вторник была опубликована новая европейская экономическая статистика. Так, авторитетный институт экономических исследований ZEW представил доклад, согласно которому отслеживаемый на основании опросов экспертов Индикатор экономических настроений (Indicator of Economic Sentiment) для Германии в марте 2009 года вырос на 2,3 пункта и составил минус 3,5 пункта. Для 16 стран еврозоны мартовский индикатор экономических настроений ZEW поднялся на 2,2 пункта до минус 6,5 пункта. Бюро анализа экономической политики Нидерландов сообщило во вторник об экономическом спаде. По прогнозам экспертов, экономика страны сократится в 2009 году на 3,5%, а в следующем - на 0,25%. К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 понизился на 0,18% - до отметки 3857,10 пункта. Германский DAX потерял 1,4%, достигнув 3987,77 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов снизился на 0,87% - до 2767,28 пункта. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации. DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации). CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний.