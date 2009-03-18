Уолл-стрит выросла

Рынок акций США вырос во вторник на фоне неожиданно хороших данных о строительстве домов, поддержавших акции девелоперов и ритейлеров, а также за счет восстановления технологического сектора в свете неплохих брокерских рекомендаций, сообщает Рейтер..

Число домов, строительство которых началось в США, выросло в феврале по сравнению с предыдущим месяцем на 22,2 процента после сокращения на 14,5 процента в январе, тогда как аналитики ждали снижения этого показателя.

Акции сети Home Depot, торгующей товарами для ремонта, выросли на 6,7 процента после выхода данных о рынке жилья и повышения брокерской рекомендации по акциям нескольких ритейлеров. Индекс акций жилищно- строительных компаний поднялся на 6,3 процента.

Технологический сектор восстановился после распродажи понедельника на фоне рекомендации Goldman покупать акции Cisco Systems: брокер считает, что выход на рынок с новыми серверами поможет компании увеличить прибыль. Бумаги Cisco выросли на 4,5 процента.

Акции нефтяных компаний поднялись вслед за ценами на нефть, выросшими почти на 4 процента. Котировки Chevron прибавили 3,8 процента.

Сохранялся спрос и на акции финансового сектора, появившийся еще на прошлой неделе на фоне оптимистичных заявлений ряда банков о результатах в начале года. Бумаги JPMorgan Chase & Co выросли на 8,9 процента, а индекс акций финансового сектора поднялся на 6,6 процента.

"У инвесторов появляется ощущение, что ситуация постепенно стабилизируется. Хуже не становится", - говорит Терри Моррис, портфельный управляющий National Penn Investors Trust Company.

Хуже рынка торговались акции производителя алюминия Alcoa, снизившиеся на 8,7 процента после того, как компания сообщила, что уменьшит дивиденды, выпустит акции и конвертируемые облигации стоимостью $1,1 миллиарда и сократит капвложения в 2010 году.

Индекс Dow Jones industrial average вырос к концу торгов на 2,48 процента до 7.395,70 пункта. Индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 3,21 процента до 778,12 пункта. Индекс Nasdaq Composite вырос на 4,14 процента до 1.462,11 пункта.