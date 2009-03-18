Торги в США завершились ростом фондовых индексов

Торги в США во вторник 17 марта завершились ростом котировок акций, сообщает k2kapital..

Положительную роль на рынке сыграли макроэкономические данные.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average взлетел на 178,73 пункта, или на 2,5%, до 7395,70 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 24,23 пункта, или на 3,2%, на отметке 778,12 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite укрепился на 58,09 пункта, или на 4,1%, и закрылся на отметке 1462,11 пункта.