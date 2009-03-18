Украинский фондовый рынок пытается удержаться на уровне 200

Фондовый рынок Украины всеми силами пытается удержаться на текущем уровне значения индекса ПФТС в 200 пунктов. Так прокомментировал УНИАН ситуацию на рынке брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

"Пока что торговых объёмов не хватает ни для отскока вверх, ни для провала вниз", - отметил он.

По его словам, по итогам вчерашней торговой сессии индекс ПФТС показал некоторое снижение, на рынке вновь господствовали преимущественно пессимистические настроения, котировки эмитентов из индексной корзины демонстрировали разнонаправленную динамику.

Как отметил Е.ПШЕНИЧКИН, в первой половине вчерашнего дня активность на рынке акции отсутствовала вообще. До сессии было заключено 18 сделок, преимущественно по бумагам из 1-2 уровней листинга. Весь внутрисессионный объём прошёл в последние 2 часа работы биржи. Относительно стабильным спросом пользовались акции "Укрнафты" (6 сделок), "Укрсоцбанка" (6 сделок) и "Банка Аваль" (6 сделок). Брокер отметил, что оживление финансового сектора в последнее время обусловлено мощным подъёмом американских банков, которые публикуют весьма позитивные данные за первые месяцы текущего года.

Лидерами роста вчера стали внелистинговые бумаги Стахановского вагонзавода (+21%) и "Днепрооблэнерго" (+70%), а лидерами падения – бумаги "Укртелекома" (-10%).

Е.ПШЕНИЧКИН также отметил, что новостной фон вчера складывался явно не в пользу рынка. Публикация в СМИ информации о падении промпроизводства в регионах, негативные статистические данные по отдельным предприятиям способствовали повышению уровня опасений потенциальных инвесторов.