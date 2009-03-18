ВР одобрила изменения в закон о регулировании хоздеятельности

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О дополнении к статье 3 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 243 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусмотрено предоставление регуляторам рынков финансовых услуг – Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и специально уполномоченному органу исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг, которым является Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины, возможности оперативного осуществления государственного регулирования рынков финансовых услуг.

Проектом закона предлагается распределить нормативно-правовые акты Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и актам специально уполномоченного органа исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг на регуляторные акты и не регуляторные акты для обеспечения надлежащего уровня государственного регулирования рынка финансовых услуг.