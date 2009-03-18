В приватизации «Укртелекома» хотят участвовать уже 10 компаний

На сегодняшний день уже около 10 компаний выразили желание участвовать в приватизации «Укртелекома», причем количество таких компаний постепенно растет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Он уточнил, что, в частности, участвовать в приватизации выразили желание компании Японии, России, Германии и др.

При этом он отметил, что на сегодняшний день еще не определена оценочная стоимость предприятия, а также сроки приватизации. «Пока черта в этом вопросе не подведена, потому что нет политической воли», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» (от 11 февраля т.г.) был опубликован приказ (№135 от 2 февраля т.г.) за подписью и.о. главы ФГИУ Д.ПАРФЕНЕНКО "О внесении изменений и дополнений в приказ Фонда от 26.01.09 №101". Приказом от 2 февраля внесены изменения в пообъектный план-график приватизации хозобществ, согласно которым Фонд гоимущества Украины планирует в марте этого года выставить на приватизационный конкурс с элементами аукциона 67,79% акций ОАО «Укртелеком».

4 февраля т.г. министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что правительство планирует в марте провести приватизацию “Укртелекома”. Он отметил, что продажа этого объекта сегодня реальна и возможна, и стартовая цена предприятия может составить 25 млрд. грн.

9 февраля Д.ПАРФЕНЕНКО, выступая вечером в эфире «5 канала», сообщил, что, по предварительной оценке Фонда госимущества, стоимость планируемого к продаже 67,79% пакета акций ОАО “Укртелеком” составляет 7,5 млрд. грн. По информации и.о. председателя Фонда, номинальная стоимость 67,79% акций "Укртелекома» составляет 3,5 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» (г. Киев) - один из ведущих национальных операторов связи, является монополистом на рынке фиксированной местной связи, занимая более 80% рынка и имея более 10 млн. абонентов. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету и мобильной связи (ТМ Utel).

Уставный капитал компании - 4 млрд. 681 млн. 560 тыс. грн.