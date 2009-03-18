Госпакет ”Одессаоблэнерго” могут выставить на продажу через неделю
Заявил Парфененко
Государственный пакет акций "Одессаоблэнерго" может быть выставлен на приватизацию уже через неделю, после того как решатся спорные вопросы акционеров этого предприятия.
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабинета министров журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.
Он отметил, что в течение недели НАК "Энергетическая компания Украины" передаст акции предприятия ФГИУ, после чего объявление о приватизации объектов будет опубликовано в официальной прессе.
«У нас есть договоренность, что буквально на протяжении недели (произойдет передача акций – УНИАН)», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.
Он отметил, что на предприятии не будет произведена допэмиссия.
Приватизация же всех шести облэнерго будет проводиться после публикации в установленные законом сроки, отметил он.
«Мы планируем один или два раза в неделю выставлять пакеты на продажу», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.
Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины выставит на биржевые торги в апреле-мае пакеты акций пяти облэнерго. Об этом сообщается в сегодняшнем номере (№10 от 18 марта) официального издания ФГИУ "Ведомости приватизации". Согласно графику продаж, 22 апреля на Украинской международной валютной бирже планируется выставить 25% госпакет акций ОАО "Полтаваоблэнерго", 24 апреля на Фондовой бирже ПФТС - 25,02% акций ОАО "Прикарпатьеоблэнерго", 29 апреля на фондовой бирже "ИННЭКС" - 26,98% акций ОАО "Львовоблэнерго", 14 мая на Киевской международной фондовой бирже - 25% акций ОАО "Черниговоблэнерго", 22 мая на Украинский международной валютной бирже - 25% акций ОАО "Сумыоблэнерго". Приказом от 27 февраля т.г. №310 ФГИ возобновил продажу пакетов акций ОАО «Львовоблэнерго» в размере 26,98% УФ (в пакет входит 52 341 874 акций номинальной стоимостью 13 млн. 85,468 тыс. грн.), ОАО «Одессаоблэнерго» – 25% (52 137 211 акций, стоимостью 13 млн. 34,3 тыс. грн.), ОАО «Полтаваоблэнерго» – 25%+1 акция (55 240 001 акций, стоимостью 13 млн. 810 тыс. грн.), ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» – 25,02% (25 930 531 акций, стоимостью 6 млн. 482,63 тыс. грн.), ОАО «Сумыоблэнерго» – 25%+1 акция (44 281 375 акций, стоимостью 11 млн. 70,34 тыс. грн.), ОАО «Черниговоблэнерго» – 25%+1 акция (29 829 507 акций, стоимостью 7 млн. 457,376 тыс. грн.), которая была приостановлена приказом Фонда в мае 2008 года.
Напомним, избавиться от блокирующих пакетов акций шести энергоснабжающих компаний, в которых государство фактически не имеет влияния, правительство Украины пытается с 2007 года. В сентябре 2007 года, согласно постановлению правительства (№1105), пакеты акций указанных облэнерго были изъяты из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» и переданы ФГИУ. Однако в дальнейшем их продажа блокировалась Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, который предостерегал правительство относительно попыток «карманных» договоренностей в ходе их реализации.
Тем не менее, в декабре 2008 года своим распоряжением (№1517-р) правительство внесло указанные госпакеты в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году.