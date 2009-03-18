Покупатели госпредприятий будут отвечать за невыплату зарплат

Кабинет министров Украины принял решение об обязательном включении в условия приватизации государственных предприятий пункта об ответственности покупателей за возникновение задолженности по выплате заработных плат, а также по отчислениям обязательных платежей и налогов в бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, решением предусмотрено, что, в случае нарушения этих условий, Фонд госимущества имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора купли-продажи.

«В случае установления фактов невыполнения предусмотренных норм, Фонд госимущества имеет право в одностороннем порядке отказаться от договоров купли-продажи. И в этом случае объект приватизации возвращается в государственную собственность в сроки и по процедуре в соответствии с договором купли-продажи», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.