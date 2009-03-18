ФГИУ на полгода может продлевать действие актов оценки

Кабинет Министров Украины разрешил Фонду государственного имущества (ФГИ) по согласованию с правительством еще на полгода продлевать действие актов оценки некоторых приватизируемых предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя ФГИ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, такое решение принято в связи с тем, что срок действия таких актов по большинству предприятий уже истек или закончится в ближайшее время.

«Сейчас нужно начинать оценку с нуля – это инвентаризация, аудит… Минимум для этого понадобится четыре месяца, и процедура будет требовать приблизительно по миллиону гривень расходов», – сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Он подчеркнул, что такое решение принято для того, чтобы сэкономить деньги и время. Он также сообщил, что пока не определен список предприятий, для которых ФГИУ будет предлагать продлить срок действия актов оценки, однако отметил, что одним из первых решение может быть принято по «Укртелекому».

Д.ПАРФЕНЕНКО также напомнил, что акты оценки предприятий действуют в течение шести месяцев и еще на шесть месяцев их действие может продлить Фонд госимущества. При этом он отметил, что акты оценки большинства предприятий были утверждены в начале прошлого года.