Кабмин рассчитывает на принятие законопроекта о приватизации в сентябре-октябре

Правительственный законопроект о приватизации в Украине, который предусматривает введение принципов конкурентной продажи государственных активов и защиты инвестиций на основе английского права, может быть принят в Верховной Раде Украины уже в сентябре – октябре этого года.

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Согласно сообщению на правительственном портале, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время инвестиционной конференции Dragon Capital.

Премьер подчеркнул, что проект закона разрабатывался в тесном сотрудничестве с экспертами и международными партнерами. Вскоре он будет рассмотрен на заседании Национального совета реформ, а впоследствии – передан в парламент для дальнейшего обсуждения.

Гройсман отметил, что принятие данного документа позволит начать процесс масштабной приватизации и привлечения в Украину инвестиций, новых технологий, а также обеспечит создание новых рабочих мест.

"Мы хотим, чтобы в сентябре-октябре этот закон был принятым. Он откроет возможности широкого инвестирования в экономику нашего государства. И мы заинтересованы, чтобы каждая инвестиция была успешной. Мы обеспечим конкуренцию, прозрачность и защиту – три вещи, которые для нас важны", – подчеркнул Гройсман.

Премьер-министр напомнил, что сейчас в Украине насчитывается 3,5 тысячи государственных предприятий, большинство из которых может быть передано в частную собственность. При этом глава правительства заверил, что в собственности государства останутся компании, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности. Однако они изменятся, речь идет о качественной перестройке управления такими активами, подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в июле Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение Национального совета реформ при президенте новый законопроект о приватизации, предусматривающий значительное упрощение процедуры продажи государственных активов.

Законопроект предусматривает регулирование приватизации одним законом (сейчас – 7 законов), согласно которому будет лишь два типа объектов приватизации (вместо пяти) – крупные и малые. Вместо пяти процедур приватизации предлагается оставить две – аукцион и выкуп. Крупные объекты приватизации будут продаваться исключительно при участии авторитетных советников, а малые – через электронную площадку Prozorro.