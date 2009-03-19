Облигациям Луцкого горсовета присвоен рейтинг «uaВВВ+»

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга «uaВВВ+» запланированному выпуску процентных облигаций (серии 1-E и 1-F) Луцкого городского совета на сумму 50 млн. грн. сроком обращения до 5 лет.

Об этом УНИАН сообщили в рейтинговом агентстве.

Для присвоения кредитного рейтинга агентство учитывало социально-экономические и финансовые показатели города за 2004-2008 гг., а также внутреннюю информацию, предоставленную городским советом.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом «uaBBB» характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки "+" и "-" обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга: высокие темпы роста объема фактических поступлений общего фонда бюджета города без учета трансфертов на протяжении последних 3-х лет, а именно: поступления в 2006 г. на 35,1%, в 2007 г. на 51,1%, и в 2008 г. на 34,2% превышают показатели в соответствующих предыдущих бюджетных периодах; отсутствие на протяжении 2006-2008 гг. зависимости бюджета города от привлечения ссуд с единого казначейского счета; рост на протяжении 2004-2008 гг. основных экономических показателей развития города и превышение большинства из них средних значений по стране, в частности: объем реализации промышленной продукции вырос на 20,2%; объем инвестиций в основной капитал - на 32,5%; объем розничного товарооборота - в 4,3 раза; увеличение на протяжении 2004-2008 гг. среднеучетной численности работающих (без учета малого бизнеса) на 24% - до 84,8 тыс. лиц, что составляет 40,5% общей численности имеющегося населения города; а также уменьшение уровня зарегистрированной безработицы на 0,4 п.п., что меньше среднего значения по стране по состоянию на 01.01.2009 г. (2,6%); опыт работы городского главы и руководителей города, а также высокий уровень сконсолидированности ветвей городской власти.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга: замедление темпов роста доходной части бюджета города в 2009 г., что обусловливается негативными последствиями кризисных явлений в экономике Украины; сохранение зависимости бюджета города от дотации выравнивания из Государственного бюджета, соотношение объема которой к запланированному на 2009 г. объему доходной части общего фонда бюджета города без учета трансфертов составило 12%; уровень среднемесячной заработной платы в городе в 2008 г. ниже среднего значения по стране на 11,8% при зависимости доходной части бюджета города от поступлений налога с доходов физических лиц (удельный вес этого источника в доходах общего фонда бюджета города без учета трансфертов составил около 80%); высокий уровень изношенности объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и жилищного фонда города, а также необходимость осуществления значительных капитальных вложений в их восстановление.