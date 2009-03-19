ВР внесла изменения в декрет Кабмина о госпошлине

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в декрет Кабинета министров Украины «О государственной пошлине» по поводу операций с ценными бумагами».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 229 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается установить размеры ставок государственной пошлины за операции с ценными бумагами - за регистрацию выпуска ценных бумаг, кроме облигаций государственных и местных ссуд - 0,1% номинальной стоимости выпуска ценных бумаг, но не более пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего года; за регистрацию деривативов - 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.