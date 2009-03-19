Акционеры ”АэроСвита” могут приобрести госпакет компании

Акционеры ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит" рассматривают возможность приобретения государственного пакета акций компании в случае выставления его на приватизационном конкурсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит" Костандин БОТЕВ.

Он также отметил, что, как менеджер компании, позитивно оценивает возможность приватизации и приобретения госдоли "АэроСвита", поскольку это будет способствовать планам компании, в частности по реинвестированию средств в ее дальнейшее развитие.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества уже принял решение о приватизации государственного пакета акций ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит" в размере 22,3941% уставного фонда. Номинальная стоимость госпакета из 96,83 тыс. акций составляет 4 млн. 336 тыс. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит», созданное в 1994 году, является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, который оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, включающим дальне- и среднемагистральные воздушные суда, в частности, один самолет "Боинг 737-200". Компания также владеет земельными участками в Борисполе (15,7 га) и Форосе (66,5 га).

На сегодняшний день "АэроСвит" обслуживает более 60 международных воздушных линий, включая 6 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.