«Проминвестбанк» обнародовал состав Правления и Набсовета

«Проминвестбанк» (ПИБ) обнародовал состав Правления и Наблюдательного совета финучреждения. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия официальной информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, членами Правления «Проминвестбанка» назначены первые зампреды ПИБа Артур ЗАГОРОДНИКОВ и Вячеслав ЮТКИН, а также заместитель председателя Правления Александр ЧАЙНИКОВ.

Назначения были осуществлены согласно приказу временного администратора «Проминвестбанка» от 16 марта 2009 г. №95-к (временная администрация из «Проминвестбанка» была выведена 17 марта 2009 г.). Этим же приказом отменены предыдущие решения Наблюдательного совета банка относительно назначения членов Правления финучреждения.

Другим приказом временного администратора №96-к от 16 марта 2009 г. назначены члены Наблюдательного совета ПИБа. В состав НС вошли: предправления «Внешэкономбанка» Владимир ДМИТРИЕВ, управляющий партнер ICON Private Equity Кирилл ДМИТРИЕВ, директор Института новой экономики Государственного университета управления (Российская Федерация) Сергей ГЛАЗЬЕВ, директор Департамента управления рисками «Внешэкономбанка» Владимир МИНИН, генеральный директор ОАО «Укрподшипник» Михаил ГОНЧАРЕНКО.

Председателем Наблюдательного совета ПИБа назначен Владимир ДМИТРИЕВ.

По данным банка, решение общего собрания акционеров «Проминвестбанка» от 31 мая 2007 года (протокол №22) относительно избрания членов Наблюдательного совета признано такими, которое утратило действие.

Как сообщалось, председателем Правления «Проминвестбанка» в начале марта т.г. был назначен Виктор БАШКИРОВ.

В «Проминвестбанке» с 7 октября 2008 года по 17 марта 2009 года работала временная администрация Национального банка Украины. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при осуществлении платежей.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, г. Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 27,490 млрд. грн., обязательства – 24,227 млрд. грн., собственный капитал – 3,262 млрд. грн., уставный капитал – 2,002 млрд. грн.

ЗАО "Проминвестбанк" по итогам 2008 года сократило чистую прибыль на 58%, по сравнению с 2007 годом, до 99,303 млн. грн.

По состоянию на 5 марта 2009 года, в состав акционеров банка входили: российский "Внешэкономбанк" владел 75% + 3 акции, Slav AG (как бенефициарный собственник) владеет 14,8%, семья Матвиенко – 5,2%, другие акционеры – 5%.