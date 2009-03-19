S&P подтвердил рейтинги «Укрсоцбанка» на уровне "ССС+/С", прогноз "негативный"

Киев. 19 марта. УНИАН. Сегодня рейтинговая компания Standard & Poor`s подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента украинского АКБ «Укрсоцбанк» на уровне «ССС+/С», прогноз — «негативный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, вслед за этим рейтинги были отозваны по просьбе банка. В результате рейтинги Укрсоцбанка более не являются предметом мониторинга Standard & Poor`s. Также отозван рейтинг приоритетного необеспеченного долга «ССС+», присвоенный сертификатам участия в займе сроком погашения в 2010 году. Банк не имеет значительных выплат по корпоративному долгу внутренним или внешним кредиторам сроком погашения до конца 2009 года.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 49,695 млрд. грн., обязательства – 44,519 млрд. грн., собственный капитал – 5,176 млрд. грн., уставный капитал – до 1,07 млрд. грн.

Прибыль банка по итогам 2008 года составила 791,795 млн. грн.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций банка.