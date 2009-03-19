GRAWE увеличил свою долю в СК «Граве Украина»

Австрийский концерн GRAWE увеличил свою долю в капитале ЗАО «СК «Граве Украина» (ранее СК «Инпро») - до 95%.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, пакет акций СК «Граве Украина», принадлежащий GRAWE, увеличился на 2 млн. акций – до 3 млн. 799,999 тыс. акций, что соответствует 94,999975% общего количества голосующих акций.

Также сообщается, что после данной операции пакет акций страховой компании, принадлежащий физическому лицу, уменьшился до 200 тыс. голосующих акций или 5%.

Как сообщал УНИАН, в конце июня 2008 г. концерн GRAWE завершил покупку рисковой страховой компании «Инпро» (Львов). Сумма сделки не разглашается.

Справка УНИАН. Концерн GRAWE присутствует на украинском рынке с 1998 года и до июня 2008 года занимался исключительно страхованием жизни.

ЗАО «Страховая компания «Инпро» работает на рынке рискового страхования с 1992 года. Компания осуществляет все виды имущественного, транспортного и личного страхования. По итогам 2007 года, ЗАО «СК «Инпро» собрало 26 млн. 271,5 тыс. грн. и выплатило 12 млн. 559,8 тыс. грн.

На собрании акционеров СК «Инпро» 15 октября 2008 г. было принято решение о переименовании компании в СК «Граве Украина».