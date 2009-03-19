На следующей неделе начнется работа по рекапитализации банков

На следующей неделе в Украине планируется начать работу по рекапитализации ряда банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что сегодня на саммите Европейской народной партии одним из главных вопросов был вопрос обеспечения прозрачной работы банков и банковской системы в целом.

“Кризис как раз и говорит о том, что банковская система оказалась наиболее уязвимой сферой. И сейчас нужна прозрачность, специальные меры для поддержки банковской системы, и Украина имеет специальную программу (в этом направлении – УНИАН) и со следующей недели начнет рекапитализацию банковской системы”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработало порядок рекапитализации коммерческих банков Украины. Об этом сообщила вчера, 18 марта, на заседании Кабмина премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что в результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть убытки банков и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, Кабинет Министров будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации. Документом предусмотрено, что государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка не менее 50% плюс одна акция.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины готовит три коммерческих банка к рекапитализации при участии государства. Об этом заявил на пресс-конференции 18 марта директор Департамента реорганизации и прекращения деятельности банков Национального банка Украины Константин РАЕВСКИЙ.

По его словам, в их числе «Укрпромбанк» и банк «Надра». Эти банки входят в группу крупнейших банков Украины, в них введена временная администрация – с 20 января и 10 февраля соответственно.

На сегодняшний день участие государства в своем капитале инициировали также банк «Финансы и кредит» и ОАО «Укргазбанк».