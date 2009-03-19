Cоздаетcя Ассоциация торговцев фондового рынка

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение ООО "Альфа Капитал", СП ООО "Драгон Капитал", ООО "Конкорд Капитал", ООО "Ренессанс Капитал", ООО "Финансовая компания "Сократ", ООО "Тройка Диалог Украина", ООО "Тект-Трейд" и ЗАО "Синком" на создание Ассоциации торговцев фондового рынка Украины (г. Киев).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, ассоциация создается с целью содействия развития открытого и равнодоступного рынка ценных бумаг в Украине, обеспечения осуществления деятельности профессиональными участниками фондового рынка, которые являются членами ассоциации, разработка и утверждения правил, стандартов профессионального поведения и внедрения соответствующего вида профессиональной деятельности, обеспечение их выполнения членами ассоциации.