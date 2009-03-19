Изменения к законам о приватизации уничтожат инвестклимат

В Секретариате Президента Украины считают, что одобренные правительством изменения к законам о приватизации в разгар кризиса полностью уничтожат инвестиционный климат в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, такое мнение высказал руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ, комментируя одобренный Кабинетом Министров законопроект о предоставлении Фонду государственного имущества права в одностороннем порядке отказываться от договора купли-продажи в случае невыполнения приватизационных условий.

«В этом случае приватизированный объект возвращается в государственную собственность, а средства, уплаченные покупателем, возвращаются за счет повторной продажи такого объекта», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ, добавив, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает абсолютно неприемлемым введение такого права.

По мнению Р.ЖУКОВСКОГО, законопроект, одобренный на вчерашнем заседании правительства, не отвечает Конституции, которая, в частности, в статье 41 предусматривает, что право частной собственности является нерушимым. Принудительное отчуждение объектов права частной собственности может быть применено лишь как исключение из мотивов общественной необходимости и при условии предварительного полного возмещения их стоимости. Конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда.

По словам Р.ЖУКОВСКОГО, предложенный правительством проект закона также противоречит Концептуальным основам обеспечения реализации национальных интересов в сфере приватизации, одобренным решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 февраля 2008 года.

«Предоставление ФГИУ права разрывать договор купли-продажи за ненадлежащее выполнение его условий, даже если такой договор подписан еще 17 лет назад, позволит отбирать объект приватизации у нового владельца за малейшие нарушения. В то же время любые гарантии возвращения оплаченных покупателем средств отсутствуют», - объяснил он.

Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что повторная приватизация – процесс длительный, и предыдущий покупатель может получить свои средства только через несколько лет. Кроме того, повторная продажа может вообще не состояться или же полученные средства окажутся меньше суммы, оплаченной прежним владельцем.

«Непонятно также, каким образом будут оценены и возмещены возможные инвестиции, сделанные во время действия договора купли-продажи государственного имущества его новым владельцем. Все эти вопросы предложенным законопроектом вообще не урегулированы. Фактически такие нормы открывают путь к массовой реприватизации, а в худшем случае – просто экспроприации имущества у инвестора», – утверждает представитель Секретариата Президента.

По его мнению, в случае таких изменений ряд стратегических предприятий не смогут планировать свою деятельность в результате новых рисков. «Во-первых, все приватизированные предприятия подвешиваются «на крючок» решения чиновника ФГИУ, становятся неспособными планировать свою деятельность, а то и просто работать, если описанная схема реализуется. Следовательно, вместо усиления защищенности работников таких предприятий может появиться проблема массовых увольнений. Во-вторых, мы возводим барьер на пути дальнейшей приватизации. И это в условиях, когда мы планируем привлечь от приватизации почти 10 млрд. гривен для финансирования Стабилизационного фонда», - объяснил Р.ЖУКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины на заседании 18 марта одобрил проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам приватизации об ответственности покупателей объектов приватизации» и принял решение о его внесении на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Законопроект предусматривает обязательное включение в условия приватизации государственных предприятий пункта об ответственности покупателей за возникновение задолженности по выплате заработной платы, а также по отчислениям обязательных платежей и налогов в бюджет. В случае нарушения этих условий Фонд госимущества имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора купли-продажи.