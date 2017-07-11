Кабмин уволил замглавы Фонда госимущества Лебедь
14:47, 11 июля 2017Фондовый рынок
79
Правительство уволило замглавы Фонда госимущества Наталью Лебедь с должности по собственному желанию.
Иллюстрация REUTERS
Кабинет министров Украины уволил заместителя главы Фонда государственного имущества Наталью Лебедь с занимаемой должности по собственному желанию.
Читайте такжеПрезидент уволил члена Нацкомиссии по ценным бумагам Гордиенко
Соответствующее постановление от 4 июля опубликовано на правительственном портале.
"Уволить Лебедь Наталью Петровну с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию", - говорится в постановлении.
Как сообщал УНИАН, Кабмин 16 июля 2015 года назначил экс-гендиректора группы компаний "Сван" и заместителя председателя совета Украинского общества оценщиков Наталью Лебедь заместителем главы Фонда государственного имущества.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter