Кабмин уволил замглавы Фонда госимущества Лебедь

Правительство уволило замглавы Фонда госимущества Наталью Лебедь с должности по собственному желанию.

Кабинет министров Украины уволил заместителя главы Фонда государственного имущества Наталью Лебедь с занимаемой должности по собственному желанию. Читайте такжеПрезидент уволил члена Нацкомиссии по ценным бумагам Гордиенко Соответствующее постановление от 4 июля опубликовано на правительственном портале. "Уволить Лебедь Наталью Петровну с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию", - говорится в постановлении. Как сообщал УНИАН, Кабмин 16 июля 2015 года назначил экс-гендиректора группы компаний "Сван" и заместителя председателя совета Украинского общества оценщиков Наталью Лебедь заместителем главы Фонда государственного имущества.

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