Повышен рейтинг «Приднепровской энергетической компании»

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга выпуска именных целевых облигаций (серия А) ООО "Приднепровская энергетическая компания" (Днепропетровск) на сумму 16,2 млн. грн. сроком обращения 4 года с уровня uaВ- до уровня uaBВ.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве.

По мнению агентства, факторами, поддерживающими уровень кредитного рейтинга, являются завершение строительства жилого дома в Днепропетровске, а также подписание "Акта о вводе в эксплуатацию" на протяжении месяца.

Факторами, ограничивающими уровень кредитного рейтинга, являются: отсутствие у эмитента опыта реализации проектов строительства жилых домов, а также погашения целевых облигаций путем предоставления помещений их владельцам;

негативные тенденции на рынке недвижимости Украины; неурегулированность и изменчивость системы законодательного регулирования и налогообложения операций, связанных со строительством и привлечением финансирования.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Справка УНИАН. Основным направлением деятельности ООО «Приднепровская энергетическая компания» является инвестиционно-строительное. В настоящее время компания реализует проект строительства жилого дома в Днепропетровске. При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало финансовую отчетность ООО "Приднепровская энергетическая компания" за IV квартал и 2008 г. в целом, а также внутреннюю информацию, предоставленную эмитентом в ходе рейтингового процесса.