ФГИ проверит эффективность управления госимуществом Минтранссвязи

Фонд государственного имущества начал проверку эффективности управления государственным имуществом, которое осуществляется Министерством транспорта и связи Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

Как отметили в Фонде, данная проверка начата на выполнение пункта 6 постановления Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2008 г. № 980 "О внесении изменений в приложение к Комплексной программе профилактики правонарушений на 2007-2009 годы" относительно проведения общих проверок операций отчуждения, передачи в аренду государственного имущества, управление которым осуществляет Минтранссвязи, в том числе, имущественных комплексов, воздушных судов.

Данная проверка будет проводится с привлечением представителей МВД Украины.