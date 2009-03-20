Эксперт: украинский рынок, вероятно, начнет расти

На фоне роста мировых фондовых рынков украинский рынок тоже не останется в стороне, однако он будет носить спекулятивный характер без фундаментального подтверждения.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал старший брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

Он отметил, что торги на украинском фондовом рынке в четверг завершились несущественным повышением индекса ПФТС на 0,5%. «Внешний фон сегодня играл на стороне покупателей», - считает брокер. Он напомнил, что финансовые власти США объявили о 300 млрд. программе по выкупу долгосрочных казначейских облигаций и расширении программы покупки ипотечных бумаг до 1,25 трлн. долларов.

По словам брокера, «в первой половине дня активность в ПФТС практически отсутствовала, и только после обеда начали проходить единичные сделки». Он отметил, что котировки по большинству бумаг первого и второго уровня листинга показали рост. Существенный подъем был зафиксирован по акциям Шахтоуправления «Покровское» (+47,06%), сообщил А.РЕПИН. Лидером снижения стали акции банка «Форум» (-21,25%), добавил он.