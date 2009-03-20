Nomura получил статус ведущего участника рынка правительственных облигаций Великобритании

Сегодня Nomura, глобальный инвестиционный банк, объявил о том, что он был признан ведущим участником рынка правительственных облигаций (Gilt-Edged Market Maker, GEMM) британским Министерством по управлению долгом и Лондонской Фондовой биржей, с началом операций в понедельник, 23 марта 2009. Об этом говорится в пресс-релизе банка, переданном агентству УНИАН.

Как говорится в релизе, Nomura — единственный азиатский инвестиционный банк, получивший этот статус, стал шестнадцатым привилегированным дилером на Британском рынке государственных облигаций. Как GEMM, Nomura сможет участвовать в торгах по государственным ценным бумагам Великобритании и участвовать как маркет-мейкер на рынках обычных и индексированных государственных ценных бумаг.

Программа выпуска правительственных облигаций Великобритании значительно увеличилась за прошлые два года — плановые продажи по правительственным облигациям в 2008-09 повысились до 146,4 млрд фунтов стерлингов с 58,5 млрд фунтов стерлингов в 2007-2008 годах, согласно данным британского Министерства по управлению долгом. В условиях снижения ликвидности рынков капитала в целом, начавшегося с глобальным экономическим спадом, возрастает значение правительственных облигаций с оценкой AAA для всех инвесторов, которые рассматривают эти ценные бумаги как менее рисковые.

Возможность Nomura непосредственно участвовать в этих аукционах значительно усилит позиции компании на стерлингом рынке бумаг с фиксированной процентной ставкой, отмечается в релизе. “Обеспечение наших клиентов прямым и быстрореализуемым доступом к этому существенному долговому рынку значительно усилит нашу платформу Фиксированного дохода,” сказал Кэран ХИГГИНС (Kieran Higgins), Сопредседатель подразделения по фиксированным доходам (Co-Head of Fixed Income) по Европе, Ближнему Востоку и Африке в Nomura.

Справка УНИАН. Nomura – глобальная финансовая группа, ведущий азиатский инвестиционный банк, работающий по всему миру. Группа предлагает разнообразную линейку конкурентоспособных продуктов, а также индивидуально структурированные финансовые и консультационные решения для частных, корпоративных, государственных и институциональных клиентов . Штаб-квартира Nomura расположена в Токио. По всему миру в компании работают 18 000 сотрудников. Международная сеть Nomura объединяет 30 стран, региональные штаб-квартиры находятся в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке.