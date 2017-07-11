Последствия Brexit: S&P ухудшило прогноз по росту экономики Великобритании

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по темпам роста реального ВВП Великобритании в 2017 и 2018 годах из-за рисков по предстоящему выходу страны из состава ЕС (Brexit), сообщает Прайм.

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Так, прогноз по экономическому росту на текущий год составляет 1,4% против ожидавшихся ранее 1,7%. Прогноз на 2018 год ухудшен до 0,9% с прогнозировавшегося ранее роста в 1,2%. При этом прогноз по росту ВВП на 2019-2020 годы по-прежнему составляет 1,4%.

"Экономический рост в Великобритании, вероятно, замедлится в течение следующих двух лет. Мы полагаем, что рост чистого экспорта от обесценения фунта стерлингов не сможет компенсировать слабый внутренний спрос. Мы прогнозируем рост ВВП на 1,4% в этом году, 0,9% в следующем году и 1,4% в год в среднем в 2019-2020 годах", - отмечает агентство.

S&P указывает, что независимо от монетарной политики Банка Англии, в частности, решения регулятора по процентной ставке, экономический рост страны пострадает. "Более высокие процентные ставки и инфляция будут снижать экономическую активность. Но даже если фунт не сильно обесценится с текущих уровней, потребительские и, в частности, деловые настроения могут пострадать, если переговоры по Brexit застопорятся", - поясняет агентство.

Агентство не исключает, что может вновь ухудшить прогноз по темпам роста ВВП Великобритании в случае падения инвестиций и потребительских расходов в стране. Данный сценарий будет вероятен, если местные предприятия начнут перемещать свои операции из страны.

Согласно последнему, майскому, прогнозу Банка Англии, рост ВВП Великобритании в 2017 году составит 1,9%, в 2018 году - 1,7%, а в 2019 году - 1,8%.