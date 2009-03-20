В Украине в 2008 г. наиболее динамично росло число товарных бирж

13:37, 20 марта 2009
Фондовый рынок
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На 8,5% - до 318

В Украине в прошлом году наиболее динамично росло число товарных и товарно-сырьевых бирж. Если на 1 января 2008 г.  было зарегистрировано 293 таких бирж, то на 1 января с.г. их число выросло на 25 штук – до 318 (или на 8,5%). Такие данные следуют из статистической информации, однародованной на сайте Государственного комитета статистики.

По данным Госкомстата,  всего в Украине на 1 января с.г. было зарегистрировано 503 биржи (на 1 января 2008 г. – 499). Из них: универсальные – 103 биржи (118); агропромышленные – 26 (26); фондовые биржи и их филиалы – 19 (17), прочие – 37 (41).

Количество бирж в Украине

 01.01.08 01.04.08 10.07.08. 01.10.08 01.01.09
Всего зарегистрировано499461467493503
Универсальные118100101104103
Товарные/товарно-сырьевые293284289308318
Агропромышленные3026262626
Фондовые биржи и их филиалы1717171919
Прочие4134343637

 

*Данные Госкомстата

 

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