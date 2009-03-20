В Украине в 2008 г. наиболее динамично росло число товарных бирж
13:37, 20 марта 2009Фондовый рынок
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На 8,5% - до 318
В Украине в прошлом году наиболее динамично росло число товарных и товарно-сырьевых бирж. Если на 1 января 2008 г. было зарегистрировано 293 таких бирж, то на 1 января с.г. их число выросло на 25 штук – до 318 (или на 8,5%). Такие данные следуют из статистической информации, однародованной на сайте Государственного комитета статистики.
По данным Госкомстата, всего в Украине на 1 января с.г. было зарегистрировано 503 биржи (на 1 января 2008 г. – 499). Из них: универсальные – 103 биржи (118); агропромышленные – 26 (26); фондовые биржи и их филиалы – 19 (17), прочие – 37 (41).
Количество бирж в Украине
|01.01.08
|01.04.08
|10.07.08.
|01.10.08
|01.01.09
|Всего зарегистрировано
|499
|461
|467
|493
|503
|Универсальные
|118
|100
|101
|104
|103
|Товарные/товарно-сырьевые
|293
|284
|289
|308
|318
|Агропромышленные
|30
|26
|26
|26
|26
|Фондовые биржи и их филиалы
|17
|17
|17
|19
|19
|Прочие
|41
|34
|34
|36
|37
*Данные Госкомстата
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