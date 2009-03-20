В Украине в 2008 г. наиболее динамично росло число товарных бирж

В Украине в прошлом году наиболее динамично росло число товарных и товарно-сырьевых бирж. Если на 1 января 2008 г. было зарегистрировано 293 таких бирж, то на 1 января с.г. их число выросло на 25 штук – до 318 (или на 8,5%). Такие данные следуют из статистической информации, однародованной на сайте Государственного комитета статистики.

По данным Госкомстата, всего в Украине на 1 января с.г. было зарегистрировано 503 биржи (на 1 января 2008 г. – 499). Из них: универсальные – 103 биржи (118); агропромышленные – 26 (26); фондовые биржи и их филиалы – 19 (17), прочие – 37 (41).

Количество бирж в Украине

01.01.08 01.04.08 10.07.08. 01.10.08 01.01.09 Всего зарегистрировано 499 461 467 493 503 Универсальные 118 100 101 104 103 Товарные/товарно-сырьевые 293 284 289 308 318 Агропромышленные 30 26 26 26 26 Фондовые биржи и их филиалы 17 17 17 19 19 Прочие 41 34 34 36 37

*Данные Госкомстата