Ужгородский горсовет планирует выпустить облигации

Ужгородский городской совет планирует выпустить муниципальные облигации с целью привлечения 20 млн. гривень на ремонт городских дорог. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель городского председателя Ужгорода Владимир ХИМИНЕЦ.

По его словам, в целом для приведения в порядок ужгородских дорог нужно около 50 млн. гривень, но освоить такие средства за год мощностями предприятий города нереально.

«Предприятия, которые могут ремонтировать дороги областного центра, способны освоить около 20 млн. грн. в год. Эти деньги Ужгородский горсовет решил найти, задействовав схему выпуска муниципальных облигаций, которые считаются наиболее стабильным гарантированным государством финансовым документом», - уточнил В.ХИМИНЕЦ.

Он отметил, что этот новый механизм привлечения средств в городской бюджет - выпуск муниципальных облигаций - уже прошел апробацию в других городах. Он не нуждается в залоге и помогает привлечь свободные средства от финансовых учреждений, независимых предприятий и предпринимателей для покрытия дефицита бюджета развития.

«Поступления в бюджет снижаются, только несколько объектов сможем мы выставить в текущем году на аукцион, а продажа земли в условиях кризиса резко замедлилась, поэтому других возможностей привлечь средства, кроме как выпуск облигаций, не существует», - прокомментировал В. ХИМИНЕЦ.

Заместитель мэра Ужгорода также сообщил, что если удастся привлечь необходимые 20 млн. гривень, то кроме трех строительных компаний, которые в Ужгороде могут освоить 10 млн. грн., будут приглашены строительные компании из Словакии или Венгрии для проведения капитального строительства дорог.