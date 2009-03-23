23 марта индекс Nikkei вырос на 3,4%

Фондовые торги в Японии 23 марта 2009г. закрылись ростом индекса Nikkei на 3,4%.

По итогам торгов значение индекса составило 8215,53 пункта, что является максимальным значением за последние семь недель. Поводом для роста стали надежды инвесторов на то, что американские власти в ближайшей перспективе могут принять новые меры по поддержке финансовой системы страны, что благотворно отразится на японском банковском секторе, передает РБК.