Fitch подтвердило и отозвало рейтинги «Укргазбанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги «Укргазбанка» и одновременно отозвало рейтинги банка.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

«Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ» - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что Fitch провело следующие рейтинговые действия в отношении банка: Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») подтвержден на уровне «CCC»/прогноз «Негативный» и отозван. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «С» и отозван. Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне «E» и отозван. Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5» и отозван. Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки» и отозван. Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «BB(ukr)»/прогноз «Негативный» и отозван.

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году.

Чистая прибыль ОАО «Укргазбанк» в 2008 году составила 204 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года пакетами акций в размере более 10% владели ООО "Финансово-инвестиционный альянс" - 33,0063% и ООО "Компания "Укргазинвестплюс" - 19,0005%.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" контролируется депутатом Верховной Рады Василием ГОРБАЛЕМ (39%) и депутатом Киевсовета Алексеем ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).