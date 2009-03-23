Эксперт: в т.г. падение ВВП может достичь 12%

Падение ВВП в Украине по итогам текущего года может составить 12%, а уровень инфляции сохранит высокий уровень и составит 18%.

Такое мнение высказал директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, это свидетельство тех тенденций, которые сейчас есть в мире.

«Падение ВВП ведет к некоторому сокращению инфляции, и даже к дефляции, а с другой стороны - в Украине более сложная ситуация, когда инфляция продолжает оставаться одной из основных проблем для украинской экономики», - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

Он отметил, что перед украинскими политиками стоит задание пересмотра бюджета. «И тут существует ключевой вопрос. Если мы будем его пересматривать, то что будет детерминантой такого пересмотра? Мы должны говорить о более реалистической оценки доходов бюджета», - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

По его мнению, Украина имеет ограниченные возможности для фискальной либерализации, и это будет наиболее влиять на разработку экономической политики.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

20 февраля т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что допускает внесение изменений в Государственный бюджет на 2009 год в мае.

10 марта в представительстве МВФ в Украине со ссылкой на руководителя миссии МВФ Джейлу ПАЗАРБАЗИОЛУ УНИАН сообщили, что МВФ начал пересмотр прогноза макропоказателей Украины на 2009 год. На сегодня прогноз МВФ предусматривает спад ВВП Украины в 2009 году на уровне 6%.

Всемирный банк прогнозируем снижение ВВП в Украине на 4% в 2009 году.

Рост реального ВВП Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.