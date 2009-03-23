Кредитрейтинг выпуска облигаций «Крымской юргруппы» понижен

Сегодня рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга выпуска именных целевых облигаций (серии A-Х) ООО «Крымская юридическая группа» (г. Алушта, АР Крым) на сумму 87 млн. грн. сроком обращения до 30.06.2009 г. с уровня uaВ+ до уровня uaВ- с сохранением прогноза «негативный». Об этом УНИАН сообщили в рейтинговом агентстве.

Как указывается в сообщении, понижение рейтинга ООО «Крымская юридическая группа» обусловлено высокой зависимостью эмитента от заемных средств и наличием просроченных обязательств по кредитному портфелю компании. На решение относительно понижения кредитного рейтинга также повлияла задержка в ходе выполнения строительных работ по проекту строительства жилого комплекса в г. Алуште по ул. Октябрьской в районе жилого дома №32, для финансирования которого был осуществлен выпуск целевых облигаций серий А-Х.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaВ характеризуется низкой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Очень высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки «+» и «-» обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.