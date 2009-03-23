Власти Львова намерены выпустить облигации

Городской совет Львова в четверг, 19 марта, принял решение о выпуске пятилетних муниципальных облигаций серии С на сумму 300 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета Львова.

Согласно сообщению, средства, привлеченные в результате выпуска облигаций, планируется направить на завершение строительных проектов для проведения Чемпионата Европы по футболу в 2012 г.

Номинальная стоимость облигаций 10 тыс. грн. Облигации планируется выпустить в бездокументарной форме. Купонная ставка по данному выпуску предусмотрена на уровне не более 20%.

Для выпуска облигаций городу необходимо получить разрешение Министерства финансов Украины на осуществление выпуска облигаций.

Справка УНИАН. В настоящее время в обращении находятся два гривневых выпуска Львовского горсовета на общую сумму 92 млн. грн. с погашением в 2012 г. Доходность к погашению облигаций серии «А» в настоящее время колеблется на уровне 7-8%, а облигаций серии «B» - на уровне около 15%.