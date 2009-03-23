Потенциальные инвесторы в облигации Львова - госбанки

Аналитики ING Bank Ukraine считают, что потенциальными инвесторами в облигации Львова могут стать государственные банки. Об этом говорится в обзоре, подготовленном ING Bank Ukraine, которым располагает УНИАН.

Комментируя новость о выпуске Львовским горсоветом облигаций на 300 млн. грн., аналитики отмечают, что, с одной стороны, ее можно рассматривать положительно в свете

возобновления муниципальных заимствований. Ранее городской совет Запорожья

рассматривал возможность привлечения 50 млн. грн. на внутреннем рынке долговых

обязательств. Однако, с другой стороны, внутренний рынок облигаций находится в

очень неблагоприятных условиях, поскольку интерес инвесторов остается низким, и

новые эмитенты наверняка столкнутся с трудностями при размещении новых

выпусков.

Таким образом, говорится в обзоре ING Bank Ukraine, возобновление активности муниципалитетов на рынке облигаций можно рассматривать как стремление найти средства для покрытия дефицитов местных бюджетов, поскольку горсоветы испытывают значительные трудности в обеспечении достаточных поступлений в бюджет вследствие

экономического спада. В то же время, планируемые заимствования отражают скорее

намерение привлечь средства, а не готовность инвесторов приобрести облигации.

По информации аналитиков банка, в настоящее время в обращении находятся два гривневых выпуска Львовского горсовета на общую сумму 92 млн. грн. с погашением в 2012 г. Доходность к погашению облигаций серии «А» в настоящее время колеблется на уровне 7-8%, а облигаций серии «B» - на уровне около 15%.

"Тем не менее, мы считаем, что эти ставки не отражают реальной ситуации на рынке по причине крайне низкой активности и отсутствия ликвидности на вторичном рынке облигаций. Мы ожидаем, что Львову придется предложить значительно более высокий уровень доходности для размещения нового выпуска. В настоящее время уровень доходности некоторых государственных облигаций, предложенный Министерством финансов на первичных аукционах, достигает 20%, поэтому мы считаем, что горсовет Львова может столкнуться с необходимостью предложить инвесторам дополнительную премию не менее 500 б.п. к 20% купонной ставке", - отмечают аналитики.

По их мнению, сложившиеся инвестиционные условия на рынке и отсутствие долгосрочных гривневых ресурсов свидетельствуют о том, что инвесторы могут весьма неохотно приобретать эти облигации практически по любой цене. Единственным

привлекательным условием для них может быть государственная гарантия. "Однако,

мы по-прежнему считаем, что потенциальными инвесторами в облигации Львова

могут стать государственные банки (в т.ч. банки, в которых вскоре может быть

проведена государственная рекапитализация). В этом случае доходность может быть

значительно ниже 20%, так как это было в случае с недавней продажей государственных облигаций с доходностью ниже 16%", - сказано в обзоре.

Как сообщалось, 19 марта городской совет Львова принял решение о привлечении 300 млн. грн. на внутреннем рынке долговых обязательств с целью завершения строительных

проектов для проведения Чемпионата Европы по футболу в 2012 г. Городской совет

сообщил, что купонная ставка по данному выпуску с пятилетним сроком обращения

не превысит 20%. В настоящее время городу необходимо получить разрешение

Министерства финансов на осуществление выпуска облигаций.