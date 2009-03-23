ФГВ перевел Укрпромбанк в категорию временных участников

Фонд гарантирования вкладов перевел «Укрпромбанк» из категории участников фонда в категорию временных участников. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов, размещенном на его официальном сайте.

В соответствии с Законом «О фонде гарантирования вкладов физических лиц», в категорию временных участников фонда переводятся банки, которые не выполняют установленные Нацбанком экономические нормативы или которым регулятор остановил действие лицензии на осуществление банковской деятельности.

Как сообщал УНИАН, 21 января т.г. в ООО «Укрпромбанк» была введена временная администрация.

В категорию временных участников Фонда гарантирования вкладов переведены банки «Надра», «Причерноморье», "Одесса-банк", «Национальный кредит», «Финансовый Союз Банк».

Фонд не возмещает гарантированную сумму по вкладам физлиц, которые привлекаются банком, переведенным в категорию временного участника, с даты получения сообщения о данном переводе. Эти ограничения касаются привлеченных новых вкладов и не распространяются на продление сроков по ранее заключенными депозитным договорам.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

На сегодня в Реестр фонда включены 179 участников и 5 временных участников.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.