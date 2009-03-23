ПИБ завершил формирование Набсовета

Проминвестбанк" завершил формирование Наблюдательного совета (НС), члены правления будут еще назначаться.

«В состав правления будут еще новые назначения. С окончательным количеством членов правления еще не определились… Наблюдательный совет – это окончательный состав на сегодняшний день», - сказал УНИАН председатель правления "Проминвестбанка" Виктор БАШКИРОВ (назначен на должность в начале марта т.г.).

Как сообщалось, 19 марта 2009 года "Проминвестбанк" обнародовал информацию, согласно которой 16 марта т.г. членами правления банка назначены: первый заместитель председателя правления ПИБа Артур ЗАГОРОДНИКОВ, первый заместитель председателя правления ПИБа Вячеслав ЮТКИН, а также заместитель председателя правления Александр ЧАЙНИКОВ. В состав НС "Проминвестбанка" вошли: предправления «Внешэкономбанка» Владимир ДМИТРИЕВ (председатель НС), управляющий партнер ICON Private Equity Кирилл ДМИТРИЕВ, директор Института новой экономики Государственного университета управления (Российская Федерация) Сергей ГЛАЗЬЕВ, директор Департамента управления рисками «Внешэкономбанка» Владимир МИНИН, генеральный директор ОАО «Укрподшипник» Михаил ГОНЧАРЕНКО.

Приказом о назначении также были отменены предыдущие кадровые решения по поводу Набсовета и правления "Проминвестбанка".

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, г. Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 27,490 млрд. грн., обязательства – 24,227 млрд. грн., собственный капитал – 3,262 млрд. грн., уставный капитал – 2,002 млрд. грн.

ЗАО "Проминвестбанк" по итогам 2008 года сократило чистую прибыль на 58%, по сравнению с 2007 годом, до 99,303 млн. грн.

По состоянию на 5 марта 2009 года, в состав акционеров банка входили: российский "Внешэкономбанк" владел 75% + 3 акции, Slav AG (как бенефициарный собственник) - 14,8%, семья Матвиенко – 5,2%, другие акционеры – 5%.