Доллар подешевел

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,2150/8,3750, к 11:00 спрэд сузился до 8,2500/8,3500, а к 12:00 цены снизились до 8,2300/8,2800. К закрытию ценовые уровни составили 8,2300/8,2850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2440/0,2510, к 12:00 цены установились на значениях 0,2450/0,2480. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2450/0,2475. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,3475 (-0,1650).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3702/1,3704, и к 14:45 упали до 1,3581/1,3583. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2500/11,4835, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,2525/11,4030, а к 12:00 ушли вниз – 11,2195/11,3015. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,1710/11,2595.