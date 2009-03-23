Autoretail Holding сконцентрировал 100% акций «Укравтохолдинга»

Компания Autoretail Holding Limited (г. Лимасол, Кипр) сконцентрировала 100% уставного фонда ООО «Украинский автомобильный холдинг» (Киев).

Об этом сказано в сообщении «Укравтохолдинга», опубликованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, 20 марта ООО «ЛМК-Богдан», владевшее 96% доли холдинга, и Сергей БЕЛЫЙ (4%) переуступили принадлежавшие им доли кипрской компании.

Как сообщал УНИАН, в феврале Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение компании Autoretail Holding Limited (г. Лимасол, Кипр) на приобретение долей в уставных капиталах ООО «Украинский автомобильный холдинг» (Киев) и ООО «Автомобильный дом «Богдан» (г. Васильков, Киевская обл.), что обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления обществ.

Справка УНИАН. ООО «Украинский автомобильный холдинг» входит в корпорацию «Богдан» и специализируется на продажах новых автомобилей (в том числе с помощью банковского кредитования). «Украинский автомобильный холдинг» – официальный дилер ОАО "АвтоВАЗ", "Киа Моторс Украина", "Хюндай Моторс Украина" и "Субару Украина".

На сегодняшний день «Украинский автомобильный холдинг» имеет собственную сеть из 33 филиалов, расположенных по всей территории Украины. Все филиалы холдинга оснащены современным технологическим оборудованием для сервисного, гарантийного и послегарантийного обслуживания автомобилей. Кроме того, компания работает с более 100 привлеченными дилерскими компаниями.