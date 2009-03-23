Чистая прибыль ГИУ выросла

Чистая прибыль Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) по итогам 2008 года выросла на 17,9% – до 18,3 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении ГИУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, общий доход ГИУ по итогам 2008 года составил 199,7 млн. грн., что в 2,5 раза, или на 119 млн. грн., больше, чем в 2007 году (79,9 млн. грн.).

Также сообщается, что сумма уплаченных ГИУ в 2008 году налогов и сборов составила 11 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году составил 2,2 млрд. грн., в 2007 году – 1,110 млрд. грн.