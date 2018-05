Фондовые торги в США открылись ростом

Фондовые торги в США 23 марта т.г. открылись ростом ведущих индексов более чем на 3%. Как сообщает РБК, участники торгов с энтузиазмом восприняли сообщение Министерства финансов США о намерении выкупать проблемные активы банков за счет привлечения правительственного финансирования и частного капитала. На этом фоне в первые часы торгов взмыли вверх котировки компаний финансового сектора, включая акции крупнейших американских банков Bank of America Corp. (+14,5%), Citigroup Inc. (+16,8%) и J.P.Morgan Chase & Co. (+12,2%).

Влияние на ход торгов оказывают и макроэкономические новости. Так, сегодня Национальная ассоциация риелторов сообщила, что годовой объем (за последние 12 месяцев) продаж домов на вторичном рынке жилья в США в феврале 2009 года неожиданно повысился на 5,1% по сравнению с показателем января 2009 года и составил 4,72 млн. единиц. Это оказалось выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших значение данного показателя на уровне 4,5 млн. единиц.

По состоянию на 16:28 по киевскому времени индекс Dow Jones повысился на 262,12 пункта (+3,6%) – до 7540,50 пункта, индекс Nasdaq повысился на 44,65 пункта (+3,06%) – до 1501,63 пункта, а индекс S&P – на 28,16 пункта (+3,66%) – до 796,70 пункта.