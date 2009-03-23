Модернизация ГТС снизит интерес ЕС к проектам в обход Украины

Реализация положений подписанной сегодня в Брюсселе декларации по модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) может существенно снизить привлекательность для ЕС альтернативных газопроводов, которые планируются в обход Украины.

Так прокомментировал достигнутые сегодня в Брюсселе договоренности аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Андрей ГЕРУС.

По его мнению, подписание данной декларации является позитивным как с точки зрения долгосрочного развития газотранспортной системы Украины, так и относительно репутации Украины на международной арене.

А.ГЕРУС также отметил, что присутствие среди подписантов Европейского банка реконстуркции и развития, Европейского инвестиционного банка и Всемирного банка говорит об их готовности инвестировать в Украину уже в этом году.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) сегодня в Брюсселе подписали совместную декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины (ГТС).

В декларации, в частности, отмечается, что Европейская комиссия, правительство Украины и кредиторы будут сотрудничать в поиске возможности создания технической координационной группы в составе «Нафтогаза Украины», которая бы отвечала за создание полного бизнес-плана модернизации газотранспортной системы, дальнейшие технические предложения Украины относительно расклада и результатов работы по усилению надежности и эффективности газотранспортной системы, наблюдала за работами по модернизации, способствовала подписанию соглашений на финансирование планов по модернизации с международными и украинскими кредиторами и возможными донорами.

При этом Еврокомиссия и международные финансовые институты заявили о готовности оказать техническую помощь для создания такого подразделения в составе «Нафтогаза Украины».

Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит возможность оказания помощи правительству Украины в практической реализации реформ газового рынка.