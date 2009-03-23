В Ассоциацию ПФТС включены 3 компании и 1 банк

Совет ПФТС принял решение о включении в Ассоциацию ПФТС 4 новых членов – инвестиционных компаний ООО «Аструм Капитал», ООО «Спайк-Инвест», ООО «Группа «Инвестиционный стандарт», а также банка ОАО «Златобанк».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

В соответствии с уставными документами ПФТС, членство в Ассоциации дает возможность стать членом фондовой биржи ПФТС.

Сегодня членами Ассоциации ПФТС являются 320 компаний.