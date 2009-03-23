В Ассоциацию ПФТС включены 3 компании и 1 банк
19:18, 23 марта 2009Фондовый рынок
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Сообщили в пресс-службе биржи
Совет ПФТС принял решение о включении в Ассоциацию ПФТС 4 новых членов – инвестиционных компаний ООО «Аструм Капитал», ООО «Спайк-Инвест», ООО «Группа «Инвестиционный стандарт», а также банка ОАО «Златобанк».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
В соответствии с уставными документами ПФТС, членство в Ассоциации дает возможность стать членом фондовой биржи ПФТС.
Сегодня членами Ассоциации ПФТС являются 320 компаний.
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