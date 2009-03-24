Нефть дорожает на фоне роста ценных бумаг финсектора в США

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 23 марта, повысились на фоне резкого роста котировок ценных бумаг финансового сектора на торговых площадках США, вызванного новым планом американского правительства по оздоровлению национальной банковской системы, передает FP.

В частности, акции флагманов банковского сектора США Citigroup и Bank of America по итогам торгов в понедельник поднялись на 19,5% и 26%, соответственно.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 2,25 долларов - до 53,47 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,73 долларов - до 53,80 доллара за баррель.