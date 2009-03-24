Падение объема мировой торговли в этом году составит рекордные 9%
10:25, 24 марта 2009Фондовый рынок
0
Объем мировой торговли снизится в 2009г. до рекордных показателей. Как прогнозируют представители Всемирной торговой организации, падение составит 9%. Это первый случай такого значительного спада со времен Второй мировой войны, передает Deutsche Welle.
По данным ВТО, резкое сокращение объема мировой торговли произошло во второй половине 2008г., в результате чего рост торгового оборота по итогам года составил всего 2% по сравнению с 6% в 2007г.
Представители ВТО считают, что суммарный экспорт развитых стран снизится по итогам 2009г. на 10%, экспорт развивающихся - на 2-3%.
Международный валютный фонд в январе с.г. прогнозировал сокращение объема мировой торговли в текущем году на 2,8%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter