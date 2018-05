Индексы на торгах в США 23 марта выросли на 6-7%

Фондовые торги в США 23 марта 2009г. завершились ростом основных индексов на 6-7%. Инвесторы с энтузиазмом восприняли обнародованные Министерством финансов США детали плана государственно-частного партнерства для выкупа проблемных активов с балансов банков.

По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 497,48 пункта (+6,84%) - до 7775,86 пункта, индекс Nasdaq - на 98,50 пункта (+6,76%) - до 1555,77 пункта, а индекс S&P - на 54,38 пункта (+7,08%) - до 822,92 пункта, передает РБК.

Как сообщалось ранее, США выделит от 75 млрд долл. до 100 млрд долл. из средств антикризисного фонда на эти цели, а остальные средства привлечет у частных инвесторов. В общей сложности программа предусматривает выкуп активов на сумму 500 млрд долл., а в перспективе - на сумму до 1 трлн долл.

На этом фоне взмыли вверх котировки компаний финансового сектора, включая акции крупнейших американских банков Bank of America Corp. (+26%), Citigroup Inc. (+19,5%) и J.P.Morgan Chase & Co. (+26,7%).

Удалось укрепить свои позиции на торговых площадках и американской сети розничной торговли Walgreen, котировки которой повысились на 9,4%. Компания обнародовала финансовый отчет, согласно которому ее чистая прибыль во II квартале 2008-2009 финансового года снизилась на 6,7% - до 640 млн долл., в то время как объем продаж по итогам отчетного квартала достиг 16,5 млрд долл. и на 7% превысил показатель годовой давности.

По аналогичной причине на 15,5% подорожали ценные бумаги американского производителя ювелирных украшений и эксклюзивных подарков Tiffany & Co. Чистая прибыль компании за 2008-2009 финансовый год, завершившийся 31 января с.г., сократилась на 32% и составила 220 млн долл. по сравнению с 323,5 млн долл., полученными годом ранее. В этой связи в текущем финансовом году Tiffany намерена сокращать расходы, а также увеличивать рыночную долю компании за счет открытия 13 новых магазинов, что и вдохновило инвесторов на покупку акций компании.

Благоприятное влияние на исход торгов оказали и макроэкономические новости. Так, Национальная ассоциация риелторов сообщила, что годовой объем (за последние 12 месяцев) продаж домов на вторичном рынке жилья в США в феврале 2009г. неожиданно повысился на 5,1% по сравнению с аналогичным показателем января 2009г. и составил 4,72 млн единиц. Это оказалось выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших значение данного показателя на уровне 4,5 млн единиц.

Данная новость благоприятно отразилась на стоимости ценных бумаг компаний, прибыльность которых во многом зависит от состояния американской экономики. В частности, на 4,9% подорожали акции крупнейшей в мире розничной сети товаров для обустройства дома Home Depot Inc., а ценные бумаги многопрофильного концерна General Electric прибавили в цене 9,3%.